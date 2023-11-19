النائب عماد الحوت لـ #وهلق_شو: الخيار الأفضل لملف قيادة الجيش هو تمديد سن التقاعد لكل العسكريين في مجلس النواب

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: شهر كانون الأول هو شهر الحسم بملف قيادة الجيش وانضاجه حاليا هدفه تحديد الوجهة اما بالتمديد لـ6 أشهر بمجلس الوزراء او عبر تعييم رئيس الأركان في وهو يستلم في حال الفراغ