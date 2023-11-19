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جورج عقيص للنائب جورج عطاالله عبر #وهلق_شو: "اذا انتو معنترين بيلي معنتركن منتقابل بمجلس النواب"
2023-11-19 | 16:05
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جورج عقيص للنائب جورج عطاالله عبر #وهلق_شو: "اذا انتو معنترين بيلي معنتركن منتقابل بمجلس النواب"
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