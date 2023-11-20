بالفيديو - دمار كبير في ثكنة "#برانيت" التابعة لجيش الإحتلال بعد إستهدافها بصواريخ "بركان" كما أعلن #حزب_الله pic.twitter.com/sgbgLDzNMl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 20, 2023
بالفيديو - دمار كبير في ثكنة "#برانيت" التابعة لجيش الإحتلال بعد إستهدافها بصواريخ "بركان" كما أعلن #حزب_الله pic.twitter.com/sgbgLDzNMl
أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال لقائه وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، استعداد الدوحة لتقديم 3 معامل للطاقة البديلة إلى الجانب اللبناني، وذلك بالشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية.