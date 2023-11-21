فضل الله معزياً قناة الميادين: جريمة جديدة تسجل في تاريخ العدو الاسرائيلي الحافل ضد الإعلاميين

أصدر النائب حسن فضل الله بياناً، جاء فيه:



"إن ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي من قصف متعمد لفريق قناة الميادين هو جريمة جديدة تسجل في تاريخه الحافل ضد الإعلاميين من غزة إلى جنوب لبنان بهدف إسكات الاصوات الحرة التي تفضح عدوانه وتكشف هشاشة جيشه المهزوم في الميدان".