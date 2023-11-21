فضل الله معزياً قناة الميادين: جريمة جديدة تسجل في تاريخ العدو الاسرائيلي الحافل ضد الإعلاميين
أصدر النائب حسن فضل الله بياناً، جاء فيه:
"إن ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي من قصف متعمد لفريق قناة الميادين هو جريمة جديدة تسجل في تاريخه الحافل ضد الإعلاميين من غزة إلى جنوب لبنان بهدف إسكات الاصوات الحرة التي تفضح عدوانه وتكشف هشاشة جيشه المهزوم في الميدان".
وأضاف البيان: "إنّ هذه الجريمة مع ما سبقها من جرائم ضد المدنيين لن ترهب شعبنا الصامد ولا الاعلام الحر المقاوم بل تزيده إصرارًا على مواصلة تأدية واجبه المهني والاخلاقي، وهي جرائم تزيدنا تمسكًا بحقنا في الدفاع عن بلدنا وشعبنا وحماية المدنيين وفق المعادلات التي أرستها المقاومة، وأن لا خيار في مواجهة التوحش الاسرائيلي سوى المقاومة والصمود مهما بلغت التضحيات".
وختم البيان: "إننا نتقدم من ذوي الشهداء ومن قناة الميادين إدارة وعاملين بأحر المواساة والتعازي سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر وعظيم الأجر، وأن يرحم الشهداء المظلومين".