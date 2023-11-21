هيئة أبناء العرقوب تُندد بجريمة إغتيال المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري ومرافقهما المواطن حسين عقيل

هيئة أبناء العرقوب تُندد بجريمة إغتيال المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري ومرافقهما المواطن حسين عقيل

نددت هيئة أبناء العرقوب بالجريمة البربرية والوحشية التي إرتكبها العدو الصهيوني ضد فريق قناة "الميادين" الإعلامي ، وأدت إلى إستشهاد المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري ومرافقهما المواطن حسين عقيل، والتي تُضاف إلى سجل الإجرام الأسود الذي يتميز به هذا العدو الإرهابي في إستهداف الإعلام والمؤسسات الصحية والأطفال والمدنيين.

وقال بيان صادرعن مكتب الإعلام في الهيئة: "إن من يقتل آلاف الأطفال والنساء بدم بارد وقلب أسود حاقد في غزة ، ومن يدمّرالمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل ، ويحول قطاع غزة إلى أرض مدمرة محروقة ، ومن يدوس على القانون الدولي ويستبيح شرعة حقوق الإنسان ، لن يرتدع عن إستهداف الإعلاميين في فلسطين المحتلة ولبنان حيث تجاوز عدد الشهداء من الجسم الإعلامي 60 شهيداً حتى الآن . ان محاولة قتل الحقيقة والتغطية على جرائمه الوحشية والبربرية لن تمر دون عقاب .

وشدد على أن دماء الشهداء الإعلاميين في لبنان وفي فلسطين ، كما دماء الأطفال والنساء والمدنيين ، لا يتحمل مسؤوليتها العدو الصهيوني الإرهابي فقط، بل أيضاً كل الدول التي تدعم عدوانه على غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان ، تلك الدول التي تدّعي التحضّر، وتتبجح بحقوق الإنسان ، فيما الحقيقة إنها من أكثر الدول المتوحشة في العالم والتي لا يعنيها حقوق طفل أو إمراة أو إعلامي أومدني.

وتقدّمت الهيئة من إدارة قناة "الميادين" والعاملين فيها ومن ذوي الشهداء، بخالص مشاعر الحزن والتعازي والتضامن ، مطالبة النقابات الإعلامية اللبنانية والعربية بتوثيق هذه الجريمة وتقديم شكوى ضد العدو الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب متعمدة.