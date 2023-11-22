لودريان: ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان وسأعود قريباً

ولفت لودريان الى انه "لا نعلم لمن نتوجه في لبنان او مع من نتكلم، ويجب على اللبنانيين الوعي بان هناك اخطار داهمة، وامر طارئ ان يكون هناك رئيس في هذه الاحوال المشحونة بالذات، وانا لا افهم اللامبالاة من المسؤولين الذين عليهم الاستيقاظ". واوضح باننا نرى اشتباكات كثيفة في جنوب لبنان مع تبادل القصف المدفعي الكثيف والطائرات المسيرة التي ادت الى عشرات القتلى بينهم اثنين من الصحافيين بالامس".

واوضح بان خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لا يريد التصعيد، ونحن نخشى الانزلاق الى عنف اوسع لدرجة الوصول الى نقطة اللا عودة ودمار في البلدين، ويكفي شرارة ان تشعل الحرب، وساذهب الى لبنان بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لايصال الرسالة".