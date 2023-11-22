الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

لودريان: ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان وسأعود قريباً

2023-11-22 | 15:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لودريان: ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان وسأعود قريباً
لودريان: ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان وسأعود قريباً

اشار المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في حديث مع "فرانس انفو"، الى انه سيعود الى لبنان قريبا كون البلد عربي ومعني بالتموضع الاخير، ولفت الى انه ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان نظرا للاحداث الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط، والحرب تطرق ابواب لبنان ولا يوجد رئيس للجمهورية والمجلس النيابي لا يجتمع، لذلك من الضروري التخلي عن عقلية المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية".

ولفت لودريان الى انه "لا نعلم لمن نتوجه في لبنان او مع من نتكلم، ويجب على اللبنانيين الوعي بان هناك اخطار داهمة، وامر طارئ ان يكون هناك رئيس في هذه الاحوال المشحونة بالذات، وانا لا افهم اللامبالاة من المسؤولين الذين عليهم الاستيقاظ". واوضح باننا نرى اشتباكات كثيفة في جنوب لبنان مع تبادل القصف المدفعي الكثيف والطائرات المسيرة التي ادت الى عشرات القتلى بينهم اثنين من الصحافيين بالامس".

واوضح بان خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لا يريد التصعيد، ونحن نخشى الانزلاق الى عنف اوسع لدرجة الوصول الى نقطة اللا عودة ودمار في البلدين، ويكفي شرارة ان تشعل الحرب، وساذهب الى لبنان بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لايصال الرسالة".

لودريان: ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان وسأعود قريباً

محليات

لودريان

لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسط ترقب للهدنة.. كيف يبدو المشهد الصباحي من الجنوب؟
بدء الصلاة على جثماني الشهيدين فرح عمر وربيع معماري في قناة الميادين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023