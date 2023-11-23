حزب الله ينعى خسمة شهداء بينهم عباس رعد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد

نعى حزب الله خمسة شهداء بينهم الشهيد عباس محمد رعد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ,والذين استشهدوا جراء غارة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون الجنوبية .

واصدرت "المقاومة الإسلامية" خمسة بيانات جاء فيها:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."