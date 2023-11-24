القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.