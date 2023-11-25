ميقاتي خلال لقائه اردوغان: نعوّل على مساعي الدول الصديقة لاحداث خرق في جدار الازمة القائمة والعمل على إحلال السلام

إستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عصر اليوم في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول، وتناول البحث الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.