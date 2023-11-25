إستعدوا للمنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

ويبدأ المنخفض بالتأثير على لبنان صباح غد الاحد من خلال رياح قوية حتى قبل ظهر يوم الثلاثاء مع امطار رعدية التي تصبح غزيرة بين ليل الاحد وصباح الاثنين مع تدنٍ كبير بدرجات الحرارة الاثنين، وتتساقط الثلوج على الـ ١٤٠٠ ~ ١٥٠٠ متر بشكل خفيف.

وفي تفاصيل أحوال الطقس للأيام المقبلة: