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محليات

قاووق: العدو ركع أمام معادلات المقاومة في غزة ولبنان

2023-11-27 | 05:19
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قاووق: العدو ركع أمام معادلات المقاومة في غزة ولبنان
قاووق: العدو ركع أمام معادلات المقاومة في غزة ولبنان


أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "العدو الإسرائيلي ركع أمام إملاءات ومعادلات المقاومة في غزة ولبنان، وأنه من خلال الانجازات الميدانية، نرسم مستقبل المنطقة، ونسقط الأهداف الإسرائيلية".

جاء كلام الشيخ قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لـ "الشهيد على طريق القدس" الشيخ علي شبيب محسن في بلدة حاريص الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وشدد الشيخ قاووق على أننا "بمعادلة المقاومة المنتصرة فرضنا المعركة داخل الكيان، حيث إننا نقاتل العدو في الجنوب ونقصفه داخل الكيان، والمقاومة في غزة تقصف العدو داخل الكيان، وكذلك أنصار الله يقصفون العدو داخل الكيان، وهذا شيء غير مسبوق".
وأضاف: "بالتعاون والتكامل بين المقاومة في لبنان وغزة واليمن والعراق، لم نبقِ مكاناً آمناً للإسرائيليين على امتداد الكيان، وهذا لم يكن له سابقة، فكل الكيان بات محاصراً بالنيران، وهذا انجاز للمقاومة، ويؤكد ضرورة التمسك باستراتيجية المقاومة لحماية حاضر ومستقبل المنطقة".
وأشار الشيخ قاووق إلى "أننا في لبنان بدأنا العمليات نصرة لغزة بالرغم التهديد الأميركي والأوروبي، واليوم نشهد على عظيم التأييد الواسع الشعبي والرسمي".
ولفت إلى أن "المقاومة خاضت حرباً في غزة ولبنان ضد هدف وعدو واحد هو الأميركي والإسرائيلي معاً، فنحن عندما كنا نحارب الإسرائيلي، فإننا نحارب قراراً أميركياً، وعندما تقصف الفصائل في العراق القواعد الأميركية، فذلك لأنها هي صاحبة القرار وشريكة في الحرب وإدارتها".
وختم الشيخ قاووق: "إن السفن الإسرائيلية لا تجرؤ أن تمر في البحر الأحمر لأنها تقصف أو تُأسر، ولكنها تشعر بالاحتضان والأمان في موانئ الخليج، وهذا يكشف زيف ادعاءات العروبة والنصرة لغزة".

 
قاووق: العدو ركع أمام معادلات المقاومة في غزة ولبنان

محليات

نبيل قاووق

حزب الله

علي شبيب محسن

حاريص

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