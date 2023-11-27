بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الأربعاء المقبل

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الأربعاء المقبل



دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، المراة والطفل، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر الاربعاء الواقع في 29 تشرين ثاني 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

١- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام رعاية صحية اولية شاملة الزامية.

٢- إقتراح القانون الرامي الى تأمين مساهمة مالية لصالح وزارة الصحة العامة.

٣- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.

٤- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).