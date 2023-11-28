الجمهورية: مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية

أبلغت مصادر ديبلوماسية في باريس الى الجمهورية قولها، انّ "فرنسا على تشاور دائم مع اصدقاء لبنان الذين تتشارك معهم النظرة القلقة الى وضعه، وضرورة مساعدته في تخطّي أزماته"، لافتةً الى أنّ "زيارة لودريان الى بيروت كان مقرّراً القيام بها بعد فترة قصيرة من زيارته الاخيرة، اي بين اواخر ايلول ومطلع تشرين الاول الماضيين، الّا انّ البرنامج تعدّل جراء أحداث 7 تشرين الاول في غزة".

