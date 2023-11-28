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محليات

الجمهورية: مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية

2023-11-28 | 01:57
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الجمهورية: مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية
الجمهورية: مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية

أبلغت مصادر ديبلوماسية في باريس الى الجمهورية قولها، انّ "فرنسا على تشاور دائم مع اصدقاء لبنان الذين تتشارك معهم النظرة القلقة الى وضعه، وضرورة مساعدته في تخطّي أزماته"، لافتةً الى أنّ "زيارة لودريان الى بيروت كان مقرّراً القيام بها بعد فترة قصيرة من زيارته الاخيرة، اي بين اواخر ايلول ومطلع تشرين الاول الماضيين، الّا انّ البرنامج تعدّل جراء أحداث 7 تشرين الاول في غزة".

ولفتت المصادر الى انّ "زيارة لودريان في جوهرها تأتي في سياق محاولة لإحياء فرصة يرى قصر الايليزيه وجوب ان يتلقفها اللبنانيون في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها منطقة الشرق الاوسط، والتشارك في وضع الحصان امام العربة، اي انتخاب رئيس للجمهورية على وجه السرعة، فالوقت بات ضيّقاً جداً، وحرجاً، ونفاده يُخشى أن يؤدي إلى مصاعب كثيرة وعواقب غير محسوبة".

ورداً على سؤال عمّا اذا كان لودريان آتياً الى بيروت مسلّحاً بأفكار جديدة او طروحات فيها شيء من الإلزام للمكونات السياسية في لبنان، قالت المصادر: "مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ولا احد يتحدث عن ضغوط او امور تُفرض عليهم، وما نراه ملحّاً أنّ على اللبنانيين أن يقدّروا مصلحة لبنان في هذه الظروف، خارج الحسابات السياسية التي ألحقت الضرر الكبير بالشعب اللبناني".
الجمهورية: مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية

محليات

جان ايف لودريان

فرنسا

صحيفة الجمهورية

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