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مصادر السفارة الفرنسية لـ #الجديد : لقاء لودريان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد سيتطرق حتما الى الوضع الخاص لرعد والى حرب غزة والوضع في الجنوب ولكنه سيركز على اهمية دور حزب الله في انتخاب رئيس للجمهورية
2023-11-28 | 12:57
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مصادر السفارة الفرنسية لـ #الجديد : لقاء لودريان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد سيتطرق حتما الى الوضع الخاص لرعد والى حرب غزة والوضع في الجنوب ولكنه سيركز على اهمية دور حزب الله في انتخاب رئيس للجمهورية
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