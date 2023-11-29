الصحافي داوود رمال لـ #الجديد: سلة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان فارغة وتبيّن أن الإدارة الفرنسية تنتظر التوجيهات الأميركية للتنفيذ

مصادر السفارة الفرنسية ل" الجديد": الاولوية في متابعة الاحداث بطبيعة الحال تتجه الى غزة وتداعياتها لكن ذلك لن يمنع حتى الساعة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان من الإبقاء على جدولة زيارته الى لبنان المقررة قبل نهاية هذا الشهر