الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
02:48
بالفيديو - بسب مشاجرة.. عامل بناء تركي غاضب يحطم أجزاء من موقع البناء
02:13
الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو
02:06
ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة
02:03
تفاعل على فيديو ردة فعل عادل الجبير لحظة إعلان فوز السعودية بإستضافة اكسبو 2030
2023-11-28
في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!
محليات
طارق ترشيشي : فرنسا شعرت بتراجع دورها في لبنان
2023-11-29 | 08:26
A-
A+
طارق ترشيشي : فرنسا شعرت بتراجع دورها في لبنان
طارق ترشيشي : فرنسا شعرت بتراجع دورها في لبنان
مقالات ذات صلة
داوود رمال لـ #الجديد: المهمة الأساسية للودريان هي إعادة ترميم العلاقة بين لبنان وفرنسا لأن هذه العلاقة إهتزت وعلى الإدارة الفرنسية أن تسير بإجراءات إجابية ويجب أن تخبرنا "توتال" بما ستفعله إذ أن الملف الرئاسي غير منفصل عن ملف الغاز
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: فرنسا والمملكة تعملان معاً يداً بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي لـ #هنا_بيروت: موقف فرنسا تأخّر تجاه غزّة ونحن نفعّل كلا علاقتنا في الخارج لحماية لبنان من النار
طارق ترشيشي : فرنسا شعرت بتراجع دورها في لبنان
محليات
ترشيشي
فرنسا
بتراجع
دورها
لبنان
العودة الى الأعلى
ماذا في أسرار الصحف؟
نقاش بين الإعلاميين حول استهداف الصحفيين في الجنوب.. أسير يروي تجربته وحياة الطفل كريس بخطر... حلقة جديدة من فوق 18 تتابعونها بعد قليل على الجديد
اقرأ ايضا في محليات
14:42
سمير جعجع : يلي تسبب لأهالي الجنوب بالاضرار هو يصلّحلن
14:42
سمير جعجع : يلي تسبب لأهالي الجنوب بالاضرار هو يصلّحلن
14:31
انعكاسات الحرب على الاقتصاد الاسرائيلي ما زالت تتظهر
14:31
انعكاسات الحرب على الاقتصاد الاسرائيلي ما زالت تتظهر
14:21
علاقة كميل شمعون بإبنه دوري ورحلة والدة ماتيو الخضر مع سرطان الثدي في "إعترافات مع ريتا" .. بعد قليل على الجديد
14:21
علاقة كميل شمعون بإبنه دوري ورحلة والدة ماتيو الخضر مع سرطان الثدي في "إعترافات مع ريتا" .. بعد قليل على الجديد
يحدث الآن
محليات
14:42
سمير جعجع : يلي تسبب لأهالي الجنوب بالاضرار هو يصلّحلن
محليات
14:31
انعكاسات الحرب على الاقتصاد الاسرائيلي ما زالت تتظهر
عربي و دولي
14:26
قائد الأسطول الخامس الأميركي: مسيرة إيرانية حلقت بطريقة غير مهنية وغير آمنة قرب حاملة الطائرات آيزنهاور أمس
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-24
هكذا علقت سيرين عبد النور على فيديو لـ محمد رعد في وداع نجله
2023-11-26
ممثلة لبنانية تفاجئ نانسي عجرم والاخيرة تعلق: جمال وهضامة!
2023-11-26
جان عزيز لـ #وهلق_شو: لودريان سيحمل الرسالة التى حملها سابقاً لتسريع إنتخاب رئيس للجمهورية أو بالحوار أو بالنزول إلى مجلس النواب
06:20
فضيحة نيمار الجديدة: طلب صوراً عارضة فتركته صديقته
2023-11-28
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023
12:57
النشرة الجوية 29-11-2023
بالفيديو
بالفيديو
13:02
مقدمة النشرة المسائية 29-11-2023
12:57
النشرة الجوية 29-11-2023
09:50
تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه لودريان في معراب
08:49
تمام نور الدين يشرح أسباب زيارة لودريان إلى بيروت
08:26
طارق ترشيشي : فرنسا شعرت بتراجع دورها في لبنان
07:39
لودريان يتابع جولته مع المسؤولين اللبنانيين
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
02:06
ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة
عربي و دولي
02:06
ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة قطاع غزة
محليات
01:07
"الجمهورية": إتجاه الى إلغاء "اللولار" من المصارف
محليات
01:07
"الجمهورية": إتجاه الى إلغاء "اللولار" من المصارف
عربي و دولي
16:09
الاشتباكات المسلحة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين ومحيط مخيمها وجيش الاحتلال يعلن المدينة منطقة عسكرية
عربي و دولي
16:09
الاشتباكات المسلحة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين ومحيط مخيمها وجيش الاحتلال يعلن المدينة منطقة عسكرية
محليات
09:50
تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه لودريان في معراب
محليات
09:50
تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه لودريان في معراب
عربي و دولي
02:37
بالفيديو - بث كلمة المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام أبو عبيدة في مساجد جنين أثناء إقتحام الإحتلال للمخيم
عربي و دولي
02:37
بالفيديو - بث كلمة المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام أبو عبيدة في مساجد جنين أثناء إقتحام الإحتلال للمخيم
محليات
11:11
جعجع: "يلي تسبب لأهالي الجنوب بالاضرار هو يصلّحلن" ومن أخذ قرارا بإطلاق الصواريخ من الجنوب فعليه ان يعوّض
محليات
11:11
جعجع: "يلي تسبب لأهالي الجنوب بالاضرار هو يصلّحلن" ومن أخذ قرارا بإطلاق الصواريخ من الجنوب فعليه ان يعوّض
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023