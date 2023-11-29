طارق ترشيشي : فرنسا شعرت بتراجع دورها في لبنان

داوود رمال لـ #الجديد: المهمة الأساسية للودريان هي إعادة ترميم العلاقة بين لبنان وفرنسا لأن هذه العلاقة إهتزت وعلى الإدارة الفرنسية أن تسير بإجراءات إجابية ويجب أن تخبرنا "توتال" بما ستفعله إذ أن الملف الرئاسي غير منفصل عن ملف الغاز