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محليات

قوى الأمن: توقيف سارقين نفذوا عملية سلب في الرملة البيضاء ومروّج مخدّرات كان برفقتهم

2023-11-30 | 02:47
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قوى الأمن: توقيف سارقين نفذوا عملية سلب في الرملة البيضاء ومروّج مخدّرات كان برفقتهم
قوى الأمن: توقيف سارقين نفذوا عملية سلب في الرملة البيضاء ومروّج مخدّرات كان برفقتهم

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 2-11-2023، وفي وضح النهار، أقدم شخصان ملثّمان على متن دراجة آليّة لونها أحمر مجهولة باقي المواصفات، على اعتراض عامل توصيلات "Delivery" في محلّة الرملة البيضاء، وعملا على ضربه بعقب مسدس على رأسه وسلباه مبلغًا من المال. كما أطلق أحدهما النّار من مسدّس حربي، ما أدى إلى إصابة سيارة نوع تويوتا لون أسود كانت تمرّ في المحلّة ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، في حين نُقل عامل التوصيلات الى المستشفى للمعالجة. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي مشاهد لتلك الحادثة.

على الفور، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الاستعلامية لكشف هويّة الفاعلين.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّة المتورطين في عملية السّلب، وهم كلٌّ من: ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني، منفّذ)  ر. د. (مواليد عام ۱۹۸٤، مكتوم القيد، منفّذ)  ي. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، مكتوم القيد، الرأس المدبّر)  جميعهم من أصحاب السمعة السيّئة

أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة بغية العمل على تحديد مكانهم، وتوقيفهم.

بتاريخ 22-11-2023، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت هذه القوّة الخاصّة من رصد الأول في محلّة حيّ السلّم، برفقة مُشتبهٍ فيهما بقضايا مخدّرات. وخلال عملية توقيفهم أقدم أحدهما، ويدعى: ع. ن. د. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)، على إطلاق النّار باتجاه عناصر القوّة، فاضّطرت للردّ عليه وتوقيفه وضبط مسدّسه، مع حقيبة بداخلها كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج.

كما أوقفت: ج. ن. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، ومنفّذ عمليّة السّلب (ع. د).

وبالّتزامن، أوقفت القوّة الخاصّة المنفّذ الثّاني لعمليّة السّلب في محلّة العمروسيّة- الشويفات، والرأس المدبّر للعمليّة في محلّة الرملة البيضاء، وضبطت في حوزتهما مستندات رسمية مزوّرة.

اعترف (ع. د.) و (ر. د.) بسلب عامل التّوصيلات مبلغ 4400 دولار أميركي، بتخطيط وتحريض من الثّالث (ي. د.)، وهو الرأس المدبّر للعمليّة الذي اعترف بما نُسب إليه.

كذلك اعترف كلٌّ من (ع. ن. د.) و (ج. ن.) بتورّطهما بقضايا مخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الجميع وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنيّة، عملاً بإشارة القضاء المختص".

قوى الأمن: توقيف سارقين نفذوا عملية سلب في الرملة البيضاء ومروّج مخدّرات كان برفقتهم

محليات

قوى الأمن

الرملة البيضاء

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