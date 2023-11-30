وزير المال يوسف الخليل لـ "الجديد": النقاش تقدّم جدا وسيكون هناك موازنة لل ٢٠٢٤ مع بداية العام الجديد

ابراهيم كنعان لـ "الجديد" ردًا على عدم الدعوة إلى جلسة لمناقشة موازنة 2023 : اتصلت بالأمين العام لمجلس النواب فأكد أن المشروع لم يصل الى مجلس النواب اصلا لتتم احالته الى لجنة المال