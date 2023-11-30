بو حبيب خلال استقباله قائد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك غوشا :خلال الاحداث الأخيرة لبنان في حالة الدفاع عن النفس ويجب أن تتوقف الانتهاكات الاسرائلية البحرية الجوية البرية

بري في سؤال عن الهدنة الإنسانية للجديد: شو بصير بغزة بصير بلبنان وإذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة