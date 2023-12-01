وزير الدفاع موريس سليم : التمديد لقائد الجيش عندما يبلغ السن القانونية لا يسمح به قانون الدفاع

وزير الدفاع موريس سليم : اكدت للبطريرك الراعي ان التعيين في موقع قيادة الجيش الحساس لا ينتقص من موقع رئيس الجمهورية العتيد الذي لا يجوز اختزال اهمية موقع الوطني بعملية اختيار قيادة الجيش وهو يستطيع ان يبقي او يعين بديلا لقائد الجيش متى ارتأى