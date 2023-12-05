"القومي": الإعلان عن أي عمل عسكري في جنوب لبنان يصدر عن الإعلام الميداني حصراً

صدر عن الإعلام الميداني في فصائل نسور الزوبعة - الجناح العسكري للحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي:



"توضيحًا لبعض التصريحات المتداولة يؤكد الاعلام الميداني ان الاعلان عن اي عمل عسكري مقاوم لعمل قواتنا المتواجدة في المواقع الامامية في جنوب لبنان، والتي هي على جهوزية عملياتية في مواجهة العدو وملتزمة بالخطة الموضوعة ضمن قواعد تحددها المواجهات الحاصلة، يصدر عنه حصرًا.

وفي هذا الاطار، يؤكّد الاعلام الميداني أن أي اعلان يعاكس ذلك شكلًا وتوقيتًا لا يهدف إلّا للتشويش، ولا يرتبط بالعمل الميداني المقاوم الحقيقي على الارض. كما نؤكّد أنّ ساحة المواجهة الفعلية مفتوحة للمقاومين الملتزمين بالتعليمات والخطط الموضوعة".