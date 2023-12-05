أرسلان معزياً بشهيد الجيش: المحافظة على المؤسسة وتحصينها واجب مقدّس
أرسلان معزياً بشهيد الجيش: المحافظة على المؤسسة وتحصينها واجب مقدّس
كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "المحافظة على المؤسسة العسكرية وتحصينها لتحصين لبنان واجب مقدّس على الجميع، ولا يكون ذلك إلا من خلال تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومجلس عسكري، وبقاء المؤسسة بعيدة عن تجاذبات السياسة الداخلية ومصالح السياسيين مع الخارج. الرحمة لروح شهيد الجيش والشفاء العاجل للجرحى، فهذا العدو شرٌّ مطلق خُلق ليقتل ويدمّر ويغتصب!".