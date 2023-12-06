ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

عبرت مرجعية سابقة عن غضبها الشديد من أداء وزير في الحكومة تطارده شبهات مالية وتحويله الوزارة مادة لجمع المال لجيبه الخاص.

تلاحق النيابة العامة المالية بإذن من وزير المال ثلاثة موظفين من الجمارك بينهم من يعتبر الخزان المعلوماتي لعمل الجمارك في مرفأ بيروت، وذلك بجرم التزوير واستعمال مزور ومخالفة أنظمة.

لوحظ أن تحركات بعض السفراء الغربيين تنشط مع وصول أي موفدٍ الى بيروت، ومعظمهم يتحرك بعيداً عن الأضواء لدواع أمنية لها صلة بتداعيات حرب غزة.

وصف نائب زميلاً له من طائفته بأنه “محلي” لا قدرة له على التأثير في الخارج رغم ضجيج تصريحاته.

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اللواء

تلقى موفد غربي تأكيدات بأن «حلاً ما» سيجري اعتماده، لإنهاء إشكال يتعلق بوضعية موظف كبير غير مدني.

جرت اتصالات رفيعة ليل امس الاول لسحب فتيل مواقف متصاعدة، تؤثر على الموقف المتضامن مع المقاومة في غزة بعد بيان «طلائع الطوفان».

يتجه اعلاميون مناوئون للتطبيع الى اللجوء الى القضاء لملاحقة إعلاميين يستضيفون اسرائيليين، من دون الالتفات الى القوانين المعمول بها، لا سيما قانون العقوبات!

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نداء الوطن

أفادت المعلومات بأن المديرية العامة لأمن الدولة باشرت بتوقيف بعض العاملين في شركة QNET، وذلك بناء للتقرير الذي نشرته «نداء الوطن» الخميس الماضي.

يتردد أنّ ملفاً حول مخالفات مالية وادارية في وزارة الاقتصاد أحيل إلى النيابة العامة المالية ويتعلق الملف بمخالفات قامت بها الدائرة المقربة من الوزير.

توقف متابعون عند تغريدة مسؤول العلاقات الدولية في «التيار الوطني الحر» طارق صادق الذي اعتبر أنّ «العدو الإسرائيلي يدخل على خط التمديد لجوزاف عون بعد استهداف مركز للجيش اللبناني واستشهاد احد الجنود في تلة «العويضة» في بلدة الطيبة وجرح 3 آخرين»... معتبرين كلامه استخفافاً بالجيش وبالاستحقاق.

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البناء

قال خبير بالشؤون العسكرية إن مسار العمليات على جبهتي الشمال والجنوب لجيش الاحتلال يقول بأنه قد خسر حتى الآن 300 – 400 قتيل و3000-4000 جريح ما يعني إخراج 10% من القوة المقاتلة المحترفة التي تنتشر على جبهتي الشمال والجنوب من الحرب، ولأن خروج عديد موزّع على عدة وحدات يعني خروج ثلاثة أضعافه من التشكيلات وإخراج ما يعادل تعداد سرية يعني خروج كتيبة من الحرب. وهذا يعني خروج ما بين ربع وثلث القوة المقاتلة من الجبهات، وبالتالي الاقتراب من اللحظة الحرجة لإعلان العجز عن مواصلة الحرب.

قال خبراء في شؤون الهندسة العسكرية تعليقاً على وجود خطة قيل إنها لدى جيش الاحتلال لإغراق أنفاق المقاومة بمياه البحر، ونشرت وول ستريت جورنال تفاصيلها، إنهم يتوقعون أن تكون قوات القسام قد قامت منذ عشر سنوات عندما قام الجيش المصري بإغراق بعض الأنفاق الحدوديّة بالتحسّب لهذا الاحتمال عبر إقامة عنفات عند مداخل ومخارج كل نفق تسمح بالتحكم بمسار المياه ورجّحوا أن تكون خطة توجيهها نحو مستوطنات غلاف غزة هي كلمة السرّ التي تفسّر سبب تسمية عملية 7 تشرين بالطوفان.

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الأنباء

حراك على خط بيروت سيكون له بالغ الأثر على مسار أزمة عالقة ولا تزال بلا حل.

التطورات الميدانية مقلقة وقد تتطور في أي لحظة نحو تصعيد غير متوقّع.

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