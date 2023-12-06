بالفيديو | مشاهد من استهداف #حزب_الله امس لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية pic.twitter.com/z5fey09nIQ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 6, 2023
بالفيديو | مشاهد من استهداف #حزب_الله امس لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية pic.twitter.com/z5fey09nIQ
زعم الناطق العسكري بإسم جيش الإحتلال أن "مسيرات عسكرية تابعة لسلاح الجو قصفت مقر قيادة وبنى تحتية تابعة لحزب الله".
بيان المطارنة الموارنة بعد إجتماعهم في بكركي برئاسة البطريرك الراعي