بالفيديو - "بسبب غزارة السيول".. مواصلة عمليات الإغاثة والإنقاذ طوال الليل من ضبية الى نهر بيروت وداخل نفق المطار

نفّذ عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، ابتداء من قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء وحتى هذه اللحظات، عشرات عمليات الإغاثة والإنقاذ اثر هطول الأمطار بغزارة على طول الخط الساحلي الممتد من منطقة ضبية وصولا الى محلة نهر بيروت - الكرنتينا وداخل نفق المطار بإتجاه خلده.