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محليات

بالفيديو - "بسبب غزارة السيول".. مواصلة عمليات الإغاثة والإنقاذ طوال الليل من ضبية الى نهر بيروت وداخل نفق المطار

2023-12-06 | 04:29
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بالفيديو - &quot;بسبب غزارة السيول&quot;.. مواصلة عمليات الإغاثة والإنقاذ طوال الليل من ضبية الى نهر بيروت وداخل نفق المطار
بالفيديو - "بسبب غزارة السيول".. مواصلة عمليات الإغاثة والإنقاذ طوال الليل من ضبية الى نهر بيروت وداخل نفق المطار

نفّذ عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، ابتداء من قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء وحتى هذه اللحظات، عشرات عمليات الإغاثة والإنقاذ اثر هطول الأمطار بغزارة على طول الخط الساحلي الممتد من منطقة ضبية وصولا الى محلة نهر بيروت - الكرنتينا وداخل نفق المطار بإتجاه خلده.

وقد بذل العناصر جهوداً جبارة للتمكن من سحب المياه التي اجتاحت عددا كبيرا من المحال التجارية والمستودعات في انطلياس والزلقا وجل الديب.
توازيا عمل العناصر على سحب العديد من السيارات التي احتجزت على الاتوستراد وفي الطرق الفرعية في تلك البقع الجغرافية بسبب غزارة السيول، كما عملوا على نقل الركاب الى بر الأمان.
ويواصل العناصر تلبية نداءات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع اثر تلقي الاتصال على رقم الطوارئ ١٢٥.
 
بالفيديو - "بسبب غزارة السيول".. مواصلة عمليات الإغاثة والإنقاذ طوال الليل من ضبية الى نهر بيروت وداخل نفق المطار

محليات

الدفاع المدني

نفق المطار

نهر بيروت

ضبية

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