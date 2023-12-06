تعرّض المهندس عبدالله حنا الى "إعتداء بالضرب المبرح".. ميريام سكاف: ليس من بينكم رجال للمواجهة المكشوفة



صدر عن الكتلة الشعبية في زحلة البيان التالي:

"صباح هذا اليوم تعرّض المهندس عبدالله حنا المشرف على أراضي عائلة سكاف الى اعتداء بالضرب المبرح على أوتوستراد زحلة عبر مجموعات اعترضت طريقه اثناء توجهه الى منطقه عمله في عميق وطوقت سيارته وانهالت عليه بادوات حادة واعقاب المسدسات والهراوات حتى افقدوه الوعي حيث نُقل على وجه السرعة الى مستشفى تلشيحا ولا يزال تحت الخطر الشديد.

ويخضع المهندس حنا حاليا لعلاج سيستغرق وقتاً طويلاً قبل ان يتماثل للشفاء فيما حضرت القوى الامنية المختصة لاجراء تحقيقاتها والاستماع الى شهادة المهندس الذي اتخذ صفة الادعاء ، ولنا ثقة بان الاجهزة الامنية التي تحقق الان في الحادثة الاليمة سوف لن تترك خيطاً دون ملاحقته.

واذ لا تزال الاجهزة تواصل تحقيقاتها فان الكتلة الشعبية ورئيستها ميريام سكاف يحذرون من خطورة الادعاء على مجهول لكون المجهول اصبح معلوماً وواضح المعالم لكل ابناء زحلة وللرأي العام .

إن المهندس عبدالله حنا هو ضحية " ثنائي" يمثل عصابات تتحكم بالدولة واجهزتها وقوانينها وتتسلّط على عدليتها وعدالتها وتهدد الشرفاء وتطيح بكل شبكة الامان في زحلة والبقاع .

وقد سبق وهدد هذا " الثنائي" المهندس حنا عبر ميليشات مارقة بعبارات تشي بقرب الايذاء وايقاع الضرر الجسدي عليه.

ويتزامن هذا الاعتداء مع عصيان تمارسه جهات استثمرت أرضنا حيث انتهت صلاحية الاستثمار

لكنهم آثروا ان يتحولوا الى " مستوطنين" في هذه الارض محصنين بغطاء سياسي وبشخصيات بغيضة لفظتها العهود ولا تزال تتجنى على الناس مستخدمة فعالية التلطي ببقايا القصور .

اننا نسأل الله اولاً ان يعافي المهندس حنا ويمنحه يسوع نور الحياة على زمن الميلاد ، وبالتزامن مع فترة علاجه فاننا كأصحاب حق لن نترك جراحه تضيع على ايدي بلطجية يهدرون دماء كل من وقف في وجهم.

ولن تمر هذه الحادثة قبل ان نرفع بصمات المعتدين الذين قاموا بمحاولة القتل العمد وعلى اوتوستراد زحلة المكشوف والمفترض انه مجهز بكاميرات للمراقبة.

وللجناة تقول رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف:

إنكم أجبن من المواجهة، تتخفون وتتلثمون كاللصوص، تحاربوني بعائلتي وارضي واليوم نفذتم تهديدكم بايذاء رجل من انزه واشد الرجال صلابة وطيبة وعنفوان .

ليس من بينكم رجال للمواجهة المكشوفة،

واذا كنتم قد ولدتم من بطون امهات فعلاً ، فواجهوني انا وأقلعوا عن مخاطبتي تارةً عبر

بيتي وطوراً عبر ابرياء يشكلون درعاً حصينة لارض الراحل الياس سكاف".