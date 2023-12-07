حزب الله : إستهدفنا موقع المرج وحرج راميم بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما إصابات مباشرة
حزب الله : إستهدفنا عند الساعة 7:00 من صباح اليوم موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما إصابات مباشرة
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 7-12-2023 موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. "