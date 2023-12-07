حزب الله : إستهدفنا موقع المرج وحرج راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما إصابات مباشرة

حزب الله : إستهدفنا عند الساعة 7:00 من صباح اليوم موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما إصابات مباشرة