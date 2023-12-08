محمد نمر حول القرار 1701: هذه رسالة الحزب لفرنسا بشأن قوة الر ضــوان

أمين السر العام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر لـ #هنا_بيروت: كان هناك نقاش كبير داخل الحزب بشأن الإنسحاب من منظمة الإشتراكية الدولية على خلفية مواقف غير متزنة لبعض الأحزاب تجاه القضية الفلسطينية