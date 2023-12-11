سكرية يدعو إلى التزام الإضراب تضامنا مع عزة



دعا رئيس حملة الصحة "حق وكرامة" اسماعيل سكرية اعضاء الحملة "المنتسبين من غير الاطباء ومناصريها الى إلتزام الاضراب، تضامنا مع غزة التي يواجه شعبها حرب ابادة ينفذها الكيان الصهيوني مدعوما من رافعي شعارات حقوق الانسان زورا وتضليلا وتنديدا بتدمير مؤسسات القطاع الصحي من مستشفيات ومستوصفات ومراكز رعاية وقتل عامليه من اطباء وممرضين ومسعفين"

واكد في بيان "ضرورة التحرك لانجاح الاضراب لما يعنيه من وقفة مع كرامة الانسان المذبوح في غزة وفلسطين ظلما واجراما".

وختم سكرية: "ان حملتنا التي حملت راية الدفاع عن الانسان في صحته وكرامته حتما هي في مقدمة مناصري الحق والانسان في فلسطين ورافضي الاطلالات البشعة لسياسات دولية تساند القاتل وبدون مواربة".