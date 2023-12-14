ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

ينقل نائب لبناني عن مسؤول فرنسي التقاه أخيراً أن التهديدات الإسرائيلية للبنان جدية وليست تهويلاً، وفرنسا جادة في تجنيب لبنان الحرب مهما شكك بعض المعلقين والسياسيين واعتبارهم أن باريس تعمل للمحافظة على مصالحها في المنطقة فحسب.

نقل بعض زوار البطريرك دعوتهم له إلى عدم الخوض مجدداً في اسماء المرشحين لتولي مناصب لئلا تتكرر الخيبة كما حصل مع حاكمية مصرف لبنان.

تخشى بعض الجهات السياسية الفاعلة، من عودة الاصطفافات السياسية إلى ما كانت عليه في حقبة عام 2005، وخصوصاً في مثل هذه الظروف ما يؤجّج الصراع السياسي ويزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية وسواها.

عُلم أن معظم البعثات الديبلوماسية والمؤسسات الدولية والأممية، بدّلت وغيّرت الكثير في تعاطيها مع القوى السياسية والأحزاب، أكان على المستوى السياسي أم المساعدات بعد حرب غزة واشتعال جبهة الجنوب.

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الجمهورية

تبيّن أن تسريب معلومات عن موقف عاصمة كبرى من مسألة لبنانية حسّاسة لا يتطابق مع حقيقة الموقف.

أكد أكثر من وزير أنهم لم يتبلغوا بعد كلمة السر من ملف مطروح بقوة حالياً.

سجلت حجوزات كبيرة للمغتربين والعرب لقضاء عطلة الأعياد في لبنان.

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اللواء

جمعت مائدة غداء في مطعم أحد الفنادق بين وزير العدل هنري خوري والسفيرة الأميركية وسفير دولة قطر وشخصيات سياسية معنية بالطبخة الرئاسية!

تراجعت ساعات التغذية الكهربائية في بعض المناطق بحجة تقنين إستهلاك الفيول في محطات الإنتاج بعد تعثر مناقصة شراء باخرة فيول الشهر الماضي، وتأخر وصول الشحنة العراقية!

توقع سياسي مخضرم أن تسلك محاولات التمديد لقائد الجيش المسار الذي سلكته محاولة التمديد لمسؤول أمني سابق !

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نداء الوطن

يبدو أنّ السلطات القضائية حريصة على سلامة المعلومات أكثر من حرصها على سلامة المؤسسات، اذ تبيّن أنّ شركة تاتش قامت بتوقيف موظفة عن العمل بعد صدور قرار اتهامي بحقها بتهمة تسريب معلومات في ملف الـA2P، إثر شكوى تقدم بها رئيس مجلس إدارة الشركة سالم عيتاني أمام المدعي العام المالي.

يلاحظ أنّ دائرة الاشتباك على الجبهة الجنوبية قد توسّعت، إذ أنّ اسرائيل قصفت أهدافاً وصلت إلى عمق يتراوح بين 20 و35 كيلومتراً، فيما يتردد أنّ «حزب الله» نفّذ عمليات قتالية في العمق لم يفصح لا هو ولا إسرائيل عن طبيعتها ونتائجها.

يتردد أنّ جهات غربية تبلّغت أنّ «حزب الله» يمتلك أوراقاً أساسية قد يلجأ إلى استخدامها وهي لن تصيب اسرائيل فقط انما الغرب الأوروبي وهي حرب منصات الغاز والنفط، وفي طليعة بنك أهدافه كل المنصات على طول الشاطئ الإسرئيلي.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي إن ما صدر عن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وفق ثنائيّة الانفتاح على البحث بأيّ مبادرات لوقف الحرب وترتيب السلطة في الضفة وغزة من جهة واستحالة تجاوز حماس في أيّ ترتيبات من جهة أخرى يشكّل جواباً واقعياً على المرحلة المقبلة التي سوف تلي إعلان وقف الحرب مهما تأخّر، حيث بات أكيداً أن حماس تحتفظ بقوّتها فلا قدرة لأحد على تجاوزها لأنها قادرة على التعطيل ولا ذريعة لتجاوزها لأنها منفتحة على المبادرات.

قال مصدر نيابي إن المواقف المبدئيّة القابلة للتأويل للأطراف المعنيّة بالتمديد لقائد الجيش عبر تشريع برلمانيّ أو الذهاب إلى تأجيل تسريحه بقرار من مجلس الوزراء في ظلّ عزم التيار الوطني الحرّ على الطعن بكليهما لم تتحوّل إلى مواقف سياسيّة نهائيّة، والأغلبيّة النيابيّة منفتحة على الخيارين والتداول بين رئيسَيْ المجلس والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي سوف يُخرج الدخان الأبيض صباح الجمعة، رغم كثرة التكهّنات الأقرب للرغبات من الوقائع.

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الأنباء

تعثّر مستمر في قطاع حيوي بسبب الاجراءات الموقتة التي لا تؤمن استدامة في إدارته.

يبدو لبنان في غربة كبيرة عن الفعاليات التي تشهدها المنطقة، فهو خارج نطاقها العملي والمشاريع الضخمة التي تنشأ.

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