ميقاتي التقى المالكي وعبداللهيان في سويسرا وبحثوا بالاوضاع في المنطقة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، خلال مشاركتهما في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا، وتم البحث في الوضع في غزة والمساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي عليها.



