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مراسل #الجديد: وصول وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الى السراي الحكومي في هذه الاثناء
2023-12-15 | 06:08
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مراسل #الجديد: وصول وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الى السراي الحكومي في هذه الاثناء
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