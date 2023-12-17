مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": فرنجية اعترض على تعيين رئيس للأركان
كشفت مصادر نيابية اصحيفة "الشرق الاوسط" أن مجلس النواب أنقذ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، واستعاض عنه بتشريع ما كان مطلوباً من الحكومة، الذي هو في الأساس من صلاحياتها، قالت إن الحكومة في هذه الحال تجنّبت الطعن بقرارها لو اتخذته لتأجيل تسريح العماد عون، وأعطت فرصة لتذليل الاعتراضات أمام تعيين رئيس للأركان، وربما يبقى الأهم تفاديه للإحراج ما لم يقترن قرار الحكومة بالتمديد للواء عثمان تحت ضغط عدد من النواب السنّة الذين شكّلوا بيضة القبّان لتأمين النصاب للجلسة التشريعية.
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من فرنجية
وعلمت الصحيفة من مصادر نيابية بأن تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من زعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، بذريعة أنه من غير الجائز إصدار التعيينات بغياب رئيس الجمهورية، وإذا كان لا بد من إصدارها فلا مانع من أن تتوسّع لتشمل بعض المراكز الشاغرة في الإدارات العامة.
وأكدت المصادر أن حزب الله أبدى تفهُّمه لموقف فرنجية، مع أن الأخير استجاب للوساطة التي تولاّها النائب علي حسن خليل بتكليف من بري، وقالت إن الاتصالات تنشط لتهيئة الأجواء أمام تعيين الحكومة في جلستها المقبلة رئيس الأركان، ومدير الإدارة، والمفتش العام في الجيش لتأمين انعقاد المجلس العسكري.