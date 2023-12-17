حزب الله: إستهدفنا مقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعنا عدداً من افراده بين قتيل وجريح

المتحدث العسكري الإسرائيلي: جنوب لبنان اليوم منطقة قتالية وسنواصل استهداف مواقع حزب الله

المتحدث العسكري الإسرائيلي: جنوب لبنان اليوم منطقة قتالية وسنواصل استهداف مواقع حزب الله

المتحدث العسكري الإسرائيلي: جنوب لبنان اليوم منطقة قتالية وسنواصل استهداف مواقع حزب الله

مصادر على صلة بالحكومة لـ الجديد: "إذا بتزمط جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بكون منيح"

مصادر على صلة بالحكومة لـ الجديد: "إذا بتزمط جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بكون منيح"

مصادر على صلة بالحكومة لـ الجديد: "إذا بتزمط جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بكون منيح"

معلومات الجديد: إتصالات على الساحة السياسية لطرح موضوع تعيين رئيس للأركان لكنها متعثرة حتى الآن