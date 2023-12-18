الجمهورية: تعديل طرأ على برنامج زيارة كولونا للبنان.. ماذا في التفاصيل؟

علمت "الجمهورية" من مصادر دبلوماسية فرنسية انّ "زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستكون مختصرة جداً لساعات قليلة إذ طرأ تعديل على برنامجها، حيث كانت مقررة قبل ايام، بحيث انها لن تتفقد القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في الجنوب، وستلتقي قائد هذه القوات الجنرال لازارو وقائد القوة الفرنسة في بيروت. كذلك ستلتقي رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقد يحضر اللقاءين وزير الخارجية عبد بوحبيب في حال عودته من الخارج، ولم يعرف ما اذا كان سيتسنّى لها الوقت للقاء قائد الجيش العماد جوزف عون".