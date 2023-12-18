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الجمهورية: تعديل طرأ على برنامج زيارة كولونا للبنان.. ماذا في التفاصيل؟

2023-12-18 | 01:07
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الجمهورية: تعديل طرأ على برنامج زيارة كولونا للبنان.. ماذا في التفاصيل؟
الجمهورية: تعديل طرأ على برنامج زيارة كولونا للبنان.. ماذا في التفاصيل؟

علمت "الجمهورية" من مصادر دبلوماسية فرنسية انّ "زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستكون مختصرة جداً لساعات قليلة إذ طرأ تعديل على برنامجها، حيث كانت مقررة قبل ايام، بحيث انها لن تتفقد القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في الجنوب، وستلتقي قائد هذه القوات الجنرال لازارو وقائد القوة الفرنسة في بيروت. كذلك ستلتقي رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقد يحضر اللقاءين وزير الخارجية عبد بوحبيب في حال عودته من الخارج، ولم يعرف ما اذا كان سيتسنّى لها الوقت للقاء قائد الجيش العماد جوزف عون".

وبحسب المصادر نفسها فإن "زيارة كولونا تقع ضمن سياق الوضع الاقيلمي المتوتر اكثر من كونها خاصة بأوضاع لبنان، لذلك ستكرر موقف بلادها الداعي الى عدم توسيع رقعة الحرب والمواجهات في الجنوب. وستحضّ المسؤولين على ملء الشغور في المؤسسات الدستورية والرسمية لكنها لن تدخل في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي كونه من مهمة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان المفترض ان يزور لبنان مطلع السنة الجديدة".
واشارت المصادر الى انّ "لودريان مستمر في اتصالاته مع اعضاء اللجنة الخماسية وعلى تنسيق مستمر معهم حول ملف الاستحقاق الرئاسي".
 
الجمهورية: تعديل طرأ على برنامج زيارة كولونا للبنان.. ماذا في التفاصيل؟

محليات

كاترين كولونا

لبنان

فرنسا

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