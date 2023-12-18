بالصور - وفدٌ رسميّ لبنانيّ في الكويت لتقديم واجب العزاء...

وقد وصل الوفد اللبناني مساء اليوم الأحد إلى الكويت وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والقائم بالاعمال اللبناني أحمد عرفة.

ثم توجّه الوفد الى الصالة الاميربة حيث قدم التعازي الى امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وافراد اسرة آل الصباح.

وقال الرّئيس ميقاتي إنّ "غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب، بل للعالم العربي، وللبنان بشكل خاص. فمن خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصّعبة التي مرّ بها لبنان، كان خير داعم، وكان مسانداً، ومؤيداً، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً".

كما أضاف: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه".

وتمنّى لامير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دوام التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة ونهضتها.

وتوجّه اليه بالقول: "أسأل الله العليّ القدير، أن يشد أزركم، ويمدكم بطول العمر، ويجنبكم كل مكروه".