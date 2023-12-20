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مقاتلات حربية اسرائيلية نفذت عدواناً جوياً في عمق مثلث اقليم التفاح - جزين - اطراف شرق صيدا قرابة الساعة ١١:٢٠ مساءً
2023-12-20 | 17:06
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مقاتلات حربية اسرائيلية نفذت عدواناً جوياً في عمق مثلث اقليم التفاح - جزين - اطراف شرق صيدا قرابة الساعة ١١:٢٠ مساءً
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