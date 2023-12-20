جورج بوشيكيان لـ الجديد: في الموازنة الجديدة ستكون المرة الاولى التي لا تكلّف الكهرباء الدولة بل تموّل نفسها بنفسها من خلال الجباية

جورج بوشيكيان لـ الجديد: مؤسسة الجيش فيها لجان تدرس كل الامور بما يخص الهبات والمناقصات وغيرها والامور لا تتوقف عند قائد الجيش فقط والأهم ان عقيدة هذه المؤسسة تختلف عن كل شيء في البلد