وفد جبهة التحرّر العمّالي يزور كركي لتهنئته بصدور قانون التقاعد

كما وتطرّق المجتمعون إلى أهم مرتكزات نظام التقاعد الجديد والمراسيم التنظيمية المرتبطة بهذا القانون وجرى الإتفاق على التواصل الدائم مع الضمان في هذا الشأن، وأجاب المدير العام على كافة الإستفسارات والأسئلة التي طُرحَت عليه من قبل الوفد.وإعتبر الأمين العام شميط أن صدور هذا القانون، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد على جميع الصُعُد، أمر يدعو إلى الفخر والإعتزاز وأثنى على الجهود الجبّارة التي بُذِلت وخاصّة من قبل مدير عام الصندوق، واعتبره هديّة العام الجديد للمضمونين حيث أصبح بإمكانهم الإستفادة من هذا القانون مدى الحياة فور صدور المراسيم المتعلّقة بهذا الشأن.وفي الختام، توجّه أمين عام الجبهة بالشكر إلى الرئيس وليد جنبلاط وسعادة النائب تيمور جنبلاط على الجهود التي بذلوها ليبصر هذا القانون النور.