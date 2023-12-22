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محليات

بسبب الأمطار الغزيرة.. تحوّل بعض الشوارع الى مستنقعات وإنهيار صخور يقطع طريق سير الضنية

2023-12-22 | 07:14
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بسبب الأمطار الغزيرة.. تحوّل بعض الشوارع الى مستنقعات وإنهيار صخور يقطع طريق سير الضنية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تحوّل بعض الشوارع الى مستنقعات وإنهيار صخور يقطع طريق سير الضنية


أدى تساقط الأمطار الغزيرة منذ ساعات الفجر الأولى، إلى تحول طرقات وشوارع مدينة صيدا وجوارها صباحاً، لبرك ومستنقعات جراء تدفق المياه بكثافة من مرتفعات شرق صيدا جارفة معها بقايا النفايات المتراكمة على أطراف الطرقات، مما تسبب بانسداد الاقنية، واعاقة حركة السير وتعطل بعض السيارات في المدينة.

وعلى الاثر، إستنفرت فرق بلدية صيدا عناصرها، حيث تمكنت من فتح  الاقنية في أمكنة تجمع المياه، الامر الذي سهل عملية تنقل المواطنين وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وبالتزامن، توقفت حركة مرفأ صيدا الملاحية والصيد البحري فيه، الى حين استقرار الأجواء المناخية .
 وتسبب إنهيار صخور وأتربة عند مدخل بلدة سير ـ الضنّية إلى انقطاع الطريق العام في البلدة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى وأدت الى تشكّل سيول.
وقد أرسلت بلدية سير ورشة وجرّافة لرفع الصخور والأتربة من وسط الطريق تمهيداً لإعادة فتحها امام المواطنين.
 
بسبب الأمطار الغزيرة.. تحوّل بعض الشوارع الى مستنقعات وإنهيار صخور يقطع طريق سير الضنية

محليات

الأمطار الغزيرة

صيدا

سير الضنية

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