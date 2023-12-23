"إطمأن الى أن لا أضرار بشرية".. ميقاتي تابع مع الوزارات والإدارات المعنية موضوع العاصفة المناخية

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزارات والادارات المعنية موضوع العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان والمعالجات القائمة للحد من اضرارها. وإطمأن الى ان لا اضرار بشرية جراء العاصفة وأن كل الخطوات الميدانية المطلوبة هي قيد المتابعة.