بالفيديو - #حزب_الله ينشر مشاهد من إستهداف ثكنة #شوميرا وموقع #العباد التابعين لجيش العدو الإسرائيلي pic.twitter.com/Gt66AbrPhS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 23, 2023
بالفيديو - #حزب_الله ينشر مشاهد من إستهداف ثكنة #شوميرا وموقع #العباد التابعين لجيش العدو الإسرائيلي pic.twitter.com/Gt66AbrPhS
قال النائب ميشال الدويهي، عبر منصة "إكس"، إن "لبنان ليس بحاجة فقط لقذائف ووحشية العدو الاسرائيلي كي يُدمر، فساد وسرقة وسمسارات منظومة الحكم تكفلت بتدمير لبنان وحياة اللبنانيين وكلّ البنى التحتيّة".
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