الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بعد فيضان نهر بيروت..هذا ما طلبته بلدية برج حمود

2023-12-23 | 10:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد فيضان نهر بيروت..هذا ما طلبته بلدية برج حمود
بعد فيضان نهر بيروت..هذا ما طلبته بلدية برج حمود

لفت رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، إلى أن “المناطق اللبنانية، خصوصاً الساحلية منها، شهدت ليل الجمعة 22 السبت 23 كانون الأوّل 2023، كثافة عالية من المتساقطات، حيث هطلت كميات كبيرة في فترة زمنية محدودة”.

وأوضح أن “هذه العوامل الطبيعية أدت إلى أوضاع صعبة وأضرار كبيرة. وعانت منها خصوصاً منطقتي بيروت وبرج حمود، لتساويها مع سطح البحر، والانخفاض عنه في بعض الأحياء، وتلقيها سيول المناطق المحيطة وما أبعد منها من مرتفعات المتنين”.

وأشار إلى ما يلي:

“1 بدايةً، لا بدّ من توجيه تحية كبيرة إلى الدفاع المدني، الذي قام عناصره، بالأخصّ شبّان وشابّات مركز برج حمود، بجهود جبارة لإخراج السيارات من برك المياه والوحول، وتقديم المساعدة للمحاصرين بالسيول.

2 نلفت نظر جميع الأطراف المعنية، أنّ الظرف لا يسمح ولا هو الوقت لتقاذف المسؤوليات والتبرؤ منها ورميها على الآخرين. إنّما هو وقت التكاتف، والتعاون، والعمل معاً كلّ ضمن إمكانياته، لتخفيف المعاناة عن النّاس ومعالجة الأمور.

3 في هذا السياق، نرى أنّه لا بدّ من إتخاذ إجراءات عاجلة وفوريّة، خصوصاً وأنّنا في مستهلّ موسم الأمطار، والتغيّر المناخي ينذر بتكرار مفاجىء لما شهدناه في الأيام الأخيرة.

وأهمّ هذه الإجراءات:

أ‌- تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف مناطقية، من مختلف الإدارات والأجهزة، من ذوي الخبرة والإختصاصات المختلفة، لوضع الخطط من جهة أولى، والإستجابة السريعة في الحالات الطارئة من جهة ثانية.

 

ب- من المسائل الأساسيّة الواجبة المعالجة مصبّ نهر بيروت، حيث من الضروري إزالة ما أدّى إلى تضييقه، والعمل على توسيعه بحيث تمرّ السيول بسهولة إلى البحر.

ج- هناك حاجة ملحة لعشرات المضخات لتتولى سحب المياه والوحول من الأحياء المنخفضة التي طافت فيها.

د- نتمنّى على وزارة الطاقة وشركة الكهرباء تأمين الطاقة المستمرة لفترة قرابة الأسبوع للمناطق التي عانت من فيضان الأنهر والمجاري في بيروت وبرج حمّود، لتأمين استمرار عمل المضخات العامّة والخاصة، وتمكين الأهالي من تنظيف المساكن والمؤسسات والمستودعات الأرضية والسفلية.

ه-إن جدران الحماية المبنية منذ سبعة عقود حول نهر بيروت، لم تتمّ صيانتها الفعلية منذ فترة، بحيث أنّ الوصلات تؤدّي إلى تسرّب المياه، كما أن الجدران تعاني من تشققات عديدة.إنّ الصلاحية والمسؤولية عن هذا المرفق غير واضحة ما بين وزارات الطاقة، والأشغال، وإدارات أخرى. عليه، نتمنى على مجلس الوزراء والإدارات المعنية توضيح الجهات ومسؤولياتها، ليتم التعاون معها لمعالجة هذا الخطر الذي يهدّد الأحياء المجاورة في بيروت وبرج حمّود، خاصةً وأنّ إرتفاع المنطقة مساوٍ في بعض الأحياء، لمستوى النهر والبحر، وينخفض عنه في بعض الأحياء الأخرى.

و- يقتضي التذكير بأنّ الأزمات الإقتصادية والمالية التي أرخت بثقلها على مختلف الإدارات والأجهزة، إنمّا كانت وطأتها أشدّ على الإدارات والسلطات المحليّة، التي كانت أصلاً تعاني من ضعف الموارد المالية، والتقنية، والبشرية، لذا، من الضروري المسارعة إلى رفد السلطات المحليّة ودعمها ومساعدتها لتضطلع بمهامها”.

وتوجه بوغوصيان إلى “مختلف الجهات المعنية، بالدعوة إلى إعطاء هذه المسألة الأولوية القصوى، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها”، مؤكدا “لأهلنا أننا لن نألو جهداً بكل وسائلنا وإمكاناتنا، إنطلاقاً من واجباتنا الحرص على سلامتهم، وسلامة الممتلكات العامة والخاصة”.

بعد فيضان نهر بيروت..هذا ما طلبته بلدية برج حمود

محليات

برج حمود

بلدية برج حمود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
علي حمية لـ الجديد: وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقومات الضعيفة للدولة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023