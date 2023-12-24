بالصور - حواجز لقوى الأمن في مناطق عديدة ليلة عيد الميلاد

انتشار عناصر من فصائل #الدكوانة #الجديدة #انطلياس #بكفيا في #قوى_الأمن الداخلي بمهمة حفظ أمن ونظام بمناسبة #عيد_الميلاد pic.twitter.com/hG6nGihNZE
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 24, 2023
انتشار عناصر من فصائل #الدكوانة #الجديدة #انطلياس #بكفيا في #قوى_الأمن الداخلي بمهمة حفظ أمن ونظام بمناسبة #عيد_الميلاد pic.twitter.com/hG6nGihNZE
تمركزات وحواجز لعناصر من فصائل #زحلة #سن_الفيل #ذوق_مصبح #جونيه في #قوى_الأمن الداخلي بمهمة حفظ أمن ونظام ليلة #عيد_الميلاد pic.twitter.com/PSyifs5dRl
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 24, 2023
تمركزات وحواجز لعناصر من فصائل #زحلة #سن_الفيل #ذوق_مصبح #جونيه في #قوى_الأمن الداخلي بمهمة حفظ أمن ونظام ليلة #عيد_الميلاد pic.twitter.com/PSyifs5dRl
عناصر من فصائل #طرابلس #دير_الاحمر #صيدا #قرطبا في #قوى_الأمن الداخلي أثناء تنفيذهم لمهمة حفظ أمن ونظام بمناسبة #عيد_الميلاد pic.twitter.com/1HHOmampXM
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 24, 2023
عناصر من فصائل #طرابلس #دير_الاحمر #صيدا #قرطبا في #قوى_الأمن الداخلي أثناء تنفيذهم لمهمة حفظ أمن ونظام بمناسبة #عيد_الميلاد pic.twitter.com/1HHOmampXM
بالفيديو - حزب الله ينشر مشاهد لإستهداف مستوطنة أفيفيم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية