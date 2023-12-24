بالصور - حواجز لقوى الأمن في مناطق عديدة ليلة عيد الميلاد

نفّذت وحدات قوى الأمن الداخلي تمركزات وحواجز في مناطق عديدة على الأراضي اللبنانية ضمن مهمة حفظ أمن ونظام ليلة عيد الميلاد.