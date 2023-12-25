كلّاس معايدا موظفي وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والاندية والجمعيات الشبابية والكشفية: معا نتطلع الى بناء مستقبل أفضل

وجه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلّاس معايدة لموظفات وموظفي وزارة الشباب والرياضة والاتحادات و الاندية الرياضية والجمعيات الشبابية والكشفية، جاء فيها:

"معا نتطلع الى بناء مستقبل شبابي ورياضي افضل. حضرة الزميلات والزملاء الكرام موظفات وموظفي وزارة الشباب والرياضة ورؤساء و اعضاء الاندية و الاتحادات والجمعيات الرياضية والكشفية، اتمنى لكم، بمناسبة الاعياد المبروكة والسنة الجديدة، اوقاتاً مباركة ملؤها السعادة والصحة وراحة البال. معاً نتطلَّع الى بناء مستقبل افضل رغم كل التحديات والصعاب والاحوال الاقتصادية القاسية التي تعترض وطننا وتهدد مستقبل شبابنا. لقد أثبتم انكم من كل لبنان ولكل لبنان، وعملتم وفق ضميركم وفي ظروف استثنائية قاسية، لتوفير فرص أفضل لإنجاح الاستحقاقات الرياضية والشبابية والكشفية بما يضمن استمرارية تألق المنتخبات والفرق والأندية الرياضية في الميادين الدولية. اني باسم وزارة الشباب والرياضة أوجه الشكر لكلٍّ منكم على ما تبذلونه من جهود وتضحيات. لقد أثبتم بتفانيكم أنكم من اهل الهِمَمِ وتستحقون وطناً على مستوى آمالكم. كل التقدير لجهودكم، واخلص الاماني لان يحمل العام الجديد 2024 بشائر، الخير للبنان، وان يُستكمَلَ عقدُ المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية ويستعيد لبنان ثقة الشباب ويسترجعهم الى قلبه. ان وطناً من دون شباب هو بلد آيلٌ إلى السقوط، و معكم نعمل لأن نعزز ثقة الشباب بالوطن. وتحية تقدير للشباب الذين يرتفعون مجدا ويستشهدون من اجل لبنان وكرامة الوطن".