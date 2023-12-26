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محليات

رشقات نارية معادية باتجاه الاودية والجرود المتاخمة لعيتا الشعب ورامية وغارات بعد منتصف الليل تستهدف مناطق عدة

2023-12-26 | 01:34
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رشقات نارية معادية باتجاه الاودية والجرود المتاخمة لعيتا الشعب ورامية وغارات بعد منتصف الليل تستهدف مناطق عدة
رشقات نارية معادية باتجاه الاودية والجرود المتاخمة لعيتا الشعب ورامية وغارات بعد منتصف الليل تستهدف مناطق عدة

اطلق العدو الاسرائيلي صباح اليوم، رشقات نارية من اسلحة ثقيلة باتجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامية.

وكان العدو صعد الليل الفائت من اعتداءاته، فقصفت مدفعيته أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب ويارون وبيت ليف، وأغار الطيران المسيّر على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.

وفي القطاع الغربي، جدد العدو من تعدياته بعد منتصف الليل الفائت على اطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والجبين، فأغار الطيران المعادي المسيّر على وادي حامول، أطراف الناقورة وعلى جبلي اللبونة والعلام وعين الزرقا ومجدل زون.

وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

كما شن العدو صباح اليوم، غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل، الاولى على منطقة الحي الشرقي، والثانية على منطقة رأس الظهر في الحي الغربي.
رشقات نارية معادية باتجاه الاودية والجرود المتاخمة لعيتا الشعب ورامية وغارات بعد منتصف الليل تستهدف مناطق عدة

محليات

الاحتلال

عيتا الشعب

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