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ماذا في أسرار الصحف؟

2023-12-28 | 01:03
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

أفادت معلومات أن رئيس محكمة التمييز جمال الحجار سيشغل منصب النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي يغادر منصبه في 21 شباط المقبل وأن الاتصالات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أدت إلى التوافق عليه.
في إطار السعي إلى توفير غطاء مسيحي لتعيين رئيس للأركان في الجيش، تجري اتصالات مع “القوات اللبنانية” لـ”رد الجميل” في دعم خيار القوات بالتمديد لقائد الجيش.
يقول خبير دستوري، أن عدم تحديد الصلاحيات داخل بعض الوزارات وتقاذف المسؤوليات ورمي التهم، ينسحب سلباً على مصالح اللبنانيين ويجب حسم المسألة لما لها من أهمية قصوى.
تؤكد شريحة واسعة من اللبنانيين أن تكلفة السفر لقضاء عطلة الأعياد في بعض المنتجعات في المنطقة، أقل بكثير من الكلفة داخل لبنان.

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الجمهورية

لاحظ ديبلوماسي غربي ليونة في مختلف المواقف من الإنتخابات الرئاسية.
يجري التحضير لتحريك قضية حساسة تؤذي الوضع الإقتصادي والتجاري، من أجل ايجاد تسويات تعيد الإنتظام المالي في السنة الجديدة.
يكثر الطامحون لخوض إستحقاق هيئة علمانية تابعة لإحدى الطوائف سيجري بعد سنة ونصف وسُجٍّل في هذا السياق طامحون وطامحات كثر.

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اللواء

بدأت أدبيات تيار معروف تبتعد عن استخدام مفردات «المقاومة» وما يرتبط بها في إطار العلاقة مع حزب كان حليفاً!
ما تزال هيئات الرقابة غائبة، في مجالات متعددة عن القيام بوظائفها الرقابية، وفقاً للنصوص القانونية والادارية الناظمة لعملها، لا سيما في الحقل المالي.
توقع مصدر في وزارة خدماتية ان «تطير» رؤوس كبيرة في ملف فساد، في ضوء استمرار تحقيقات أجهزة أمنية في ما حصل، وبداية التوقيفات!

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نداء الوطن

يتردّد أنّ جهازاً أمنياً أخفى سجلات قيود الأسلحة بعدما تبيّن أنّ عدداً كبيراً من المسدّسات الجديدة جرى توزيعها لأصدقاء.
بلغ عدد الموظفين الجدد في مصرف لبنان أكثر من 60 توزّعوا على الفرع الرئيسي والفروع في المناطق ومن المتوقّع استيعاب عدد مماثل في العام المقبل.
يتمّ التداول باسم وزير الدفاع العميد موريس سليم، في أروقة مقرّ «التيار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي، كمرشحٍ للتيار عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في بعبدا، وسليم هو ابن بلدة كفرشيما.

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البناء

يترقب خبراء عسكريّون الخطوة الأميركيّة التالية في البحر الأحمر بعدما نجح أنصار الله بإطلاق صواريخ على سفن تجارية خالفت تعليماتهم، بالرغم من الحشود البحرية الأميركية والخيارات ضيّقة أمامهم بين الذهاب لمهاجمة أنصار الله وطاقتهم الصاروخية والتقنية والدخول في سجال حربي سوف تكون القواعد الأميركية في الخليج أهدافاً للأنصار، وإلا فإن البديل هو التأقلم مع خسارة قدرة الدرع الأميركية وفي البحر الأحمر.
قال مصدر دبلوماسي إن الأجواء المشحونة في المنطقة تجعل كل الأطراف غير مهيّأة للتراجع فيصبح الاحتكام إلى ما تقوله المواجهات هو الأساس، وليس ما يجري في صالونات السياسيين وعلى وسائل الإعلام وجبهة غزة غير كافية لاستيعاب فائض القوة المتقابل في المنطقة. واعتقاد كل طرف بقدرته على ردع الآخر وحاجته لإثبات هذا الردع. وهذا سوف يؤدّي حكماً إلى فتح جبهة إضافيّة لغزة على الأقل وجبهة لبنان هي المرشح الأول.

*******

الأنباء

لقاء حمل الكثير من المعاني لناحية توقيته بعد خلاف على أثر ملف طارئ.
يبدو أن المسافة تتقلّص بين فريقين ما قد ينعكس إيجاباً على انجاز استحقاق مهم.

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"الجمهورية": بري يتحضّر لتحريك الملف الرئاسي
معلومات الجديد عن مستجدات التحقيقات في ملف وزارة التربية

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