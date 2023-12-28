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محليات

"الجمهورية": بري يتحضّر لتحريك الملف الرئاسي

2023-12-28 | 01:08
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&quot;الجمهورية&quot;: بري يتحضّر لتحريك الملف الرئاسي
"الجمهورية": بري يتحضّر لتحريك الملف الرئاسي

ذكرت "الجمهورية" أنه "بات معلوماً أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصدد تحريك عجلة الإتصالات حول الملف الرئاسي".

وأكدت معلومات لـ"الجمهورية" انّه "لن يطلق أيّ مبادرة محدّدة في هذا الشّأن على غرار مبادراته الحوارية السابقة التي فشّلتها النكايات السياسية والشخصية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، والشروط المتصادمة المطروحة من قِبل الجانبين. واما الغاية الأساس من هذه حركة الاتصالات التي يُحضّر لها بري، فهي محاولة ملاقاة ايّ جهد خارجي؛ فرنسي او قطري او غير ذلك، بتأكيد الحاجة الملحّة، في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان، إلى إنجاح اي مسعى يقود الى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الاشتراطات والتعقيدات".
وأكدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" أن "لا موعد محدّداً حتى الآن لأيّ تحرّك. وما خلا الكلام العمومي الذي اطلقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى بيروت حول ضرورة وضع الملف الرئاسي كأولويّة بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فإنّ أيّاً من المستويات السياسية في لبنان لم يتبلّغ رسمياً من الفرنسيين او من القطريين، لا عبر القنوات الديبلوماسية ولا عبر قنوات التواصل المباشر، متى سيطلقون إشارة الانطلاق لتحرّكهم بتجربة جديدة لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي".
"الجمهورية": بري يتحضّر لتحريك الملف الرئاسي

محليات

الجمهورية

نبيه بري

الملف الرئاسي

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