"الأنباء الإلكترونية": حراك جنبلاط يؤسس لإيجابيات داخلية



ذكرت جريدة "الأنباء الإلكترونية" أن "مصادر سياسية قرأت بحراك رئيس الحزب التقدمي النائب تيمور جنبلاط تجاه الكتل السياسية ما يتخطى حدود تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري، ورأت أنه يندرج في أجواء بناء جسور التواصل والحوار البنّاء بين الجميع، ما من شأنه أن يمهّد لأجواء إيجابية قد تؤسس الى خلق مناخ يساعد على انتخاب رئيس جمهورية في فرصة ليست بعيدة، ربما يجري التحضير لها مطلع السنة الجديدة".