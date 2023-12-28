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العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية

2023-12-28 | 01:38
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العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية
العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية

حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقا مع اطلاق القنابل المضيئة.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق مساء أمس، نيران مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب، وأغار الطيران المسيّر على جبلي اللبونة والعلام ووادي حامول .
وأدى القصف المعادي على بلدة طيرحرفا الى اشتعال النيران في محل لتكرير المياه عملت فرق الإطفاء على اخمادها، بالإضافة الى إصابة منزل.
ومنتصف الليل، اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط.
من جهة ثانية، ازداد عدد النازحين بعد التصعيد المعادي خلال اليومين السابقين، وبخاصة من القرى التي تتعرض للقصف باستمرار حيث وصلت نسبة نزوح الاهالي لاكثر من خمس وسبعين بالمئة من السكان .
العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية

محليات

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